Опубликован полный список бесплатных детских товаров, которые будут выдавать при рождении ребенка

Министерство социальной политики утвердило перечень детских товаров для бесплатного "пакета малыша", который будет выдаваться при рождении ребенка.



Об этом говорится в приказе министерства от 17 июля, передают Українськi Новини.



Данный пакет из 25 необходимых вещей для новорожденных будет выдаваться с 1 сентября.



В частности, "пакет малыша" будет состоять из:



памперсов (для 2-5 кг, не менее 94 шт. в упаковке)

влажных салфеток (гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха, не менее 56 шт. в упаковке)

ситцевой, фланелевой, муслиновой и влагостойкой пеленок

2 хлопковых шапок (на 0-3 и 3-6 месяцев)

боди с коротким рукавом (50-56 см и 56-58 см)

хлопкового боди с длинным рукавом (50-56 см и 56-58 см)

хлопковых ползунков (50-56 см и 56-58)

человечков с длинным рукавом и штанишками (50-56 см и 56-58)

носков (0-3 месяца)



Кроме одежды, новорожденных обеспечат:



термометром для воды и электронным для тела

маникюрными детскими ножницами с тупыми наконечниками из нержавеющей медицинской стали

прокладками для лактации (не менее 60 шт. в упаковке)

двумя одеялами

матрацем

махровым полотенцем

игрушкой-погремушкой развивающей без мелких деталей из сертифицированного пластика, разрешенного для использования в детских игрушках

кремом с содержанием ланолина 100%

жидким мылом-шампунем с дозатором и коробкой-колыбелью из прочного картона



Стоимость данного комплекта - до 5 тыс. гривен.

