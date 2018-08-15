Число погибших при обрушении моста в Италии достигло 39

Обрушение пролета моста в итальянском городе Генуя, согласно последним данным полиции, привело к гибели 39 человек, сообщает местное телевидение. При этом пять погибших пока не удалось опознать. Также известно, что среди жертв - трое детей. Ранее в среду поступали данные о 37 погибших. Данные по пострадавшим не изменились: 16 человек получили травмы, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.



Обрушение произошло днем 14 августа. Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.



Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.



По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, которая проходит по итальянскому региону Лигурия, а потом переходит во французскую трассу A8, проходящую вдоль Лазурного берега.

