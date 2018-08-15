Нелегалы уже угрожают госбезопасности Украины – МВД

Увеличение притока нелегальных мигрантов в Украину становится угрозой для государственной безопасности страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на тактико-специальных учениях в Черниговской области.



По словам Ярового, Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим. Так, только в течение двух недель на территории Украины было выявлено 1167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины.



В то же время в Государственной миграционной службе уверены, что число нелегалов не сократится.



"Руководство Государственной миграционной службы разрабатывает план чрезвычайных действий на случай массового входа в Украину нелегальных мигрантов. Этот план будет в ближайшее время представлен руководству МВД", - сообщила директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко.



По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, для противодействия нелегальной миграции к патрулированию приграничных территорий будут привлекаться полицейские.

