Кризис с переселенцами в Украине самый большой со времен событий на Балканах - ООН

В результате вооруженного конфликта, который продолжается на Востоке Украины, зарегистрировано 1,5 млн внутришньоперемищених человек. Об этом свидетельствуют данные последнего раунда опроса, проведенного Агентством ООН по вопросам миграции (МОМ), передает корреспондент УНН.



Так, по результатам отчета, по состоянию на июнь 2017 года, ситуация в сфере трудоустройства для ВПО ухудшилась. По состоянию на июнь 2018 уровень занятости таких лиц уменьшился на 6% по сравнению с мартом и составил 46% ВПЛ.



Кроме того, с декабря 2017 продолжил падать средний доход ВПЛ.



"По состоянию на июнь средний доход ВПЛ снизился до менее чем 2100 грн, или 77 долларов США в месяц", - говорится в отчете.



Исследования показывают, что за высоких цен на лекарства и услуги медицина перестает быть доступной для все большего числа ВПЛ.



"Украина переживает самый боольшой кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен событий на Балканах в 1990-х", - подчеркнул глава представительства МОМ в Украине Томас Лотар Вайс.

