Нацбанк надеется, что Украина осенью получит транш МВФ

Если результаты визита миссии МВФ в Киев будут положительными и Украина сможет договориться с МВФ осенью, то уже осенью можно будет получить транш. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.



“Приезд миссии МВФ — это позитивный сигнал для рынка, который свидетельствует, что есть сдвиги по выполнению Украиной своих обязательств по программе. Если результаты визита миссии будут положительные и Украина сможет договориться с МВФ, мы можем получить положительное решение Совета директоров МВФ осенью и осенью же получить транш”, — заявил Чурий.

