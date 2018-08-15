"Укравтодор" в 2018г планирует капитально отремонтировать 45 мостов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2018 году планирует отремонтировать капитальным ремонтом 45 мостов, на что будет выделено 2,3 млрд грн, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".



"В этом году предусмотрен капремонт минимум 45 мостов в рамках программы восстановления мостовой инфраструктуры Украины. На это будет выделено 2,3 млрд грн", - заявил он.



По словам В.Омеляна, на балансе "Укравтодора" с 1 января 2018 года числится около 6 тыс. мостов, из них 1 тыс. в аварийном состоянии и еще 2,5 тыс. требуют ремонта.



Министр подчеркнул, что большинство этих мостов соединяют не просто населенные пункты, но целые магистральные направления в стране.



При этом за два предыдущих года капремонтом было отремонтировано более 60 мостов, еще 200 – текущим и средним ремонтом.



"В целом программа восстановления мостовой инфраструктуры Украины до 2022 года предусматривает инвестиции в размере $1 млрд – т.е. 25 млрд грн – которые будут потрачены исключительно на мосты", - отметил министр.



Он также заявил, что этого, безусловно, недостаточно, однако выделение даже такого финансирования – это уже "хорошее начало".



По словам В.Омеляна, на балансе "Укравтодора" сегодня находится около 6 тыс. мостов, еще 10 тыс. – числятся на балансе областных и городских советов.



Как сообщалось, "Укравтодор" планирует с 2020 отказаться от текущего среднего ремонта дорог в пользу капитального.

