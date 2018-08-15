Комиссия не приняла два прошения о помиловании Сенцова

В комиссию по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) поступили два ходатайства о помиловании осужденного режиссера Олега Сенцова, но они не были приняты к рассмотрению. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора округа.



«Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба – не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому прошения не приняты», - сказали в пресс-службе.



Там пояснили, что ходатайства от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента изначально были написаны на имя президента России. Из администрации президента они были направлены в комиссию по вопросам помилования в ЯНАО.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в среду о безосновательности обвинений в адрес властей РФ по вопросу о помиловании Сенцова. «Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу «отказали в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании», - сказал Песков журналистам.

