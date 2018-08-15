«Радио «Свобода» назвало Стуса террористом, но это неправда, - Чаплыга

Блогер Михаил Чаплыга возмутился тем, что «Радио «Свобода» записало поэта Василия Стуса в террористы. По мнению Чаплыги, «Радио «Свобода» использует поэта как инструмент политической борьбы против Виктора Медведчука.

«Народ, я конечно понимаю "хайп" вокруг Медведчука, но ИМХО не стоит при этом привязывать Стуса к "терроризму", - написал Чаплыга в своем Facebook.

Блогер подчеркивает, что на самом деле поэта Василия Стуса никогда не обвиняли в терроризме.

«Сорри, но еще раз: Стуса никогда не обвиняли в "терроризме"! Вот специально погуглил и читаю: в 90-м Генпрокурор УССР Потебенько внес протест на приговоры относительно Стуса: «Публичных призывов к насильственным действиям с целью подрыва или ослабления Советской власти Стус В.С. не совершал», - утверждает Чаплыга.

По мнению блогера, даже ради целей политической борьбы «Радио «Свобода» не стоит придумывать небылицы в адрес Василия Стуса.

«Хайп хайпом, но не понимаю зачем уже такое мудрить. Я считаю, что никакая политическая борьба не стоит подобных придумок от Радио "Свободы" в адрес Стуса...», - резюмировал Михаил Чаплыга.