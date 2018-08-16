В ДНР заявили о сложной обстановке на мариупольском направлении

Интенсивность обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки увеличилась, наиболее сложная ситуация сложилась на мариупольском направлении, заявил в среду руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.



"За прошедшие сутки украинские силовики усилили обстрелы населенных пунктов нашей республики… Наиболее сложная обстановка сложилась на мариупольском направлении", — заявил Безсонов журналистам.



По его словам, украинские силовики нанесли массированный удар по четырем населенным пунктам на этом направлении с использованием минометов, гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия. Из 128 выпущенных боеприпасов 61 — это мины различного калибра, добавил он.



Представитель оперативного командования ДНР также призвал международных наблюдателей зафиксировать нарушения силовиками перемирия в Донбассе.



Ранее оперативное командование ДНР сообщило об обстреле на юге республики со стороны украинских силовиков, по селам Коминтерново и Ленинское было выпущено более 100 мин. В результате обстрела Коминтерново пострадали два человека.

