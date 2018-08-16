Волкер не намерен уходить с поста спецпредставителя США по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не планирует покидать эту должность.



"Я хотел бы четко заявить, что нет никаких планов что-то менять (уходить с должности спецпредставителя — ред.) Мы действительно достигли определенного прогресса… Россия на данный момент не готова продолжить имплементацию минских соглашений, и поэтому мы не достигли ничего нового, но уточнили ситуацию", — сказал Волкер в интервью телеканалу "Прямой" в среду, отвечая на вопрос, намерен ли он оставить должность спецпредставителя США по Украине.



По его словам, США будут "формулировать предложения РФ до тех пор, пока не будет конкретного решения на столе".



Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

