Трамп заявил, что начавших охоту на ведьм вокруг РФ продолжают увольнять из-за коррупции

Госслужащих, начавших охоту на ведьм из-за приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы, увольняют и понижают в должности из-за коррупции и незаконной деятельности. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп.



"Охота на ведьм вокруг России продолжается, пока "создателей и основателей" этого мошенничества увольняют и понижают в должностях за коррупцию и преступную деятельность, - написал Трамп в своем Twitter. - Все доверие было утрачено из-за этого обмана, и много еще будет утрачено в дальнейшем. Сговора не было!".



Спецпрокурор Роберт Мюллер в мае прошлого года приступил к расследованию приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году и якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и Москвой. Президент США и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

