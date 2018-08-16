Минсоцполитики: реальные зарплаты украинцев выросли

В первом полугодии 2018 года реальные зарплаты украинцев выросли на 12% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом в среду, 15 августа, сообщает пресс-служба Минсоцполитики. "Индекс реальной заработной платы за январь-июнь 2018 года по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 112%", - говорится в сообщении.

Отмечено, что при этом среднемесячная зарплата работников за январь-июнь 2018 года составила 8377 грн, что на 26,2% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.



Как сообщается, самые низкие зарплаты в этот период получали работники почтовой и курьерской отрасли - 4 901 грн (58,5% к среднему уровню по экономике), а самые высокие - работники авиационного транспорта - 32 826 грн (391,9%).



В разрезе регионов наиболее низкие зарплаты за этот период фиксировались в Черновицкой области - 6 518 грн (77,8% к среднему уровню по экономике), самые высокие - в Донецкой области - 9 273 грн (110,7%). В г. Киев ее размер составлял 12 857 грн (153,5%).

