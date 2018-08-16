Постпредство России прокомментировало заявления экспертов ООН по Сенцову

Постоянное представительство РФ при женевском отделении ООН указало на "двойные стандарты" заявления экспертов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с осужденным в России за подготовку терактов в Крыму Олегом Сенцовым.



Ранее пресс-служба СПЧ ООН распространила заявление экспертов УВКПЧ ООН, в котором они призвали немедленно освободить Сенцова. Эксперты также выразили "серьезную озабоченность" в отношении "физической и психологической неприкосновенности" Сенцова.



"Вынуждены указать на его (заявления. — Прим. ред.) очевидную некорректность и противоречивость", — заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при женевском отделении ООН. В постпредстве отмечают, что заявление экспертов о том, что жизнь Сенцова "подвергается неминуемой опасности", "не соответствует действительности".



"Отметим также, что действия ооновцев наводят на мысли о "двойных стандартах" и избирательности. Например, регулярно появляющаяся информация о заказных убийствах, политически мотивированных арестах и задержаниях, физическом насилии и запугивании правозащитников и оппозиционеров на Украине почему-то не удостаивается их внимания", — говорится в заявлении.



Постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов также заявил РИА Новости, что активность ооновских специальных процедур является частью срежисированной массовой информационной кампании, направленной на нагнетание давления на Россию. "Мы получаем практически идентичные требования из самых разных источников. Жаль, что в эту кампанию оказались втянуты ооновские правозащитные структуры", — добавил дипломат.



Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.



В середине мая Сенцов объявил голодовку. Ранее УФСИН сообщило, что Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы. По данным ведомства, он не имеет дефицита массы тела и не нуждается в экстренной госпитализации.

