Бэнкси с удивлением узнал, что в Москве проходит персональная выставка его работ

Британский художник-граффитист Бэнкси с удивлением узнал о том, что в Москве проходит персональная выставка его работ. Об этом он в среду написал в своем Instagram, выложив скриншот с перепиской с одним из поклонников его творчества, который и рассказал ему о выставке.



В ответ на фотографию с изображением здания Центрального дома художника (ЦДХ), на котором висит баннер о выставке Бэнкси, художник спросил "А что это?". Ему рассказали, что в Москве проходит выставка его работ.



"Вообще это [выставка] не имеет ко мне никакого отношения. Я не беру с людей деньги, чтобы они смогли увидеть мои работы, если только рядом не находится колесо обозрения (художник имеет в виду свою черно-белую работу на стене подземного перехода в Лондоне, на которой он изобразил очередь в кассу из желающих купить билет на колесо обозрения - прим. ТАСС)", - написал Бэнкси.



Организаторы выставки в Москве подтвердили, что художник действительно не имеет никакого к ней отношения. "Да, Бэнкси не имеет отношения непосредственно к выставке, мы никогда этого не скрывали. Но он продает свои авторизованные принты коллекционерам, не запрещая их выставлять в галереях. У нас представлены именно эти авторизованные работы", - написали они под постом Бэнкси.



Выставка знаменитого на весь мир художника проходит в ЦДХ со 2 июня по 2 сентября. В коллекцию, представленную москвичам и гостям города, вошли около 100 экспонатов, среди которых уличные объекты, редкие принты, фотографии, а также оригинальные работы, существующие в единственном экземпляре. Еще на открытии выставки ее продюсер Александр Начкебия сказал, что организаторы не пытались связаться с самим художником. По его словам, Бэнкси вряд ли сказал бы что-то хорошее, так как "он никогда не говорит ничего хорошего о людях, которые за деньги показывают его искусство".



Обычная цена за вход на выставку работ художника в ЦДХ составляет от 550 до 650 рублей (около £7-8). Билет с экскурсией по выставке стоит 1 тыс. 400 рублей (около £16).

