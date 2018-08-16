Обвинительный акт в деле по убийству юриста Натальи Ноздровской направлен в суд

Прокуратура Киевской области в среду направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского, который обвиняется в убийстве правозащитницы, юриста Ирины Ноздровской, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.



Как сообщалось, юрист Иоздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.



8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра Ноздровской Светлана Сапатинская.



Россошанский был взят под стражу. По ходатайству прокуратуры он будет находиться под стражей все время досудебного расследования.



В июле 2018 года действия Россошанского были переквалифицированы с ч.1 ст.115 (умышленное убийство) на п.4 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

