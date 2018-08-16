Слоны подскажут новые методы лечения рака

Университет Чикаго установил: нефункциональный ген (псевдоген) у слонов - LIF6 - может убивать дефектные клетки, предотвращая развитие рака. Известно, что данный элемент генома иногда активируется, начиная кодировать белок, который уничтожает митохондрии, передает "Лента.RU". Проанализировать геном слонов ученые решили в виду того, что у этих животных рак встречается менее чем у 5% особей.



Итак, в клетках слонов содержатся 20 копий гена р53, которые способны активировать "зомби-ген" LIF6. Ранее считалось, что гены семейства LIF утратили способность кодировать белок, но исследование говорит об обратном. Ген участвует в разрушении мембраны митохондрий в мутировавших клетках, вызывая их смерть.



У слонов существует восемь различных LIF-генов, но только LIF6 переходит в активную форму. По оценке ученых, эта способность к переключению активности появилась примерно 25-30 миллионов лет назад и стала решающим фактором увеличения размеров тела млекопитающих. Сделанное открытие, по словам ученых, поможет найти новые подходы в лечении рака у людей.

