Telegraph: переговорщики ЕС по Brexit опасаются, что их подслушали британские спецслужбы

Участники переговоров по условиям Brexit со стороны Европейского союза выражают опасения, что стали жертвами прослушки со стороны британских спецслужб.



Об этом сообщила в среду вечером на своем сайте газета Daily Telegraph.



По информации издания, первой о возможности подслушивания британцами европейских коллег 13 июля предупредила Сабина Вейянд, которая является ключевой участницей "команды" главного переговорщика Брюсселя по Brexit Мишеля Барнье.



Поводом для этих опасений стало оперативное попадание в руки британской стороны конфиденциальных документов, которые были изложены 5 июля во время специального показа для внутреннего пользования слайдов с выражением крайне негативной оценки Европейской комиссией британских намерений сохранить свое членство в едином товарном рынке ЕС.



Запрет на публикацию



Спустя всего лишь несколько часов после этого показа Великобритания на самом высоком уровне пролоббировала решение о том, чтобы заблокировать планы Еврокомиссии обнародовать информацию, содержащуюся на слайдах. Дело в том, что публикация этих материалов явилась бы упреждающим ударом против доктрины Лондона по выстраиванию отношений с ЕС после Brexit, которая была одобрена на следующий день - 6 июля - на известном заседании британского кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс и явилась причиной ухода из правительства двух ключевых министров - главы МИД Бориса Джонсона и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса. Источник издания не стал расшифровывать употребленный им термин "на самом высоком уровне", однако Daily Telegraph в этой связи напомнила, что в тот же день состоялась встреча британского премьера Терезы Мэй и канцлера Германии Ангелы Меркель, на которой оба лидера заявили, что переговоры по Brexit вступают в решающую фазу.



Именно попытка выяснить, каким образом Лондон получил доступ к материалам слайд-шоу, навела власти ЕС на мысль о прослушке, тем более что скандал 2013 года с прослушиванием властями США в период правления Барака Обамы мобильного телефона Меркель давно разуверил политиков, что союзники якобы не применяют подобных методов по отношению друг к другу, отмечает Daily Telegraph. При этом газета напоминает, что у Великобритании продолжают сохраняться самые тесные связи с истеблишментом разведагентств США через британскую спецслужбу, именуемую Центром правительственной связи.



В Брюссель с собственными принтерами



Собеседники газеты в кругах правительственных чиновников Великобритании заявили, что у тех политиков в Брюсселе, которые предположили, что Лондон может прибегать к прослушке, слишком развито воображение, и что секретная информация в столице ЕС добывается британской стороной с помощью дружественных ей источников в кругах склонной к утечкам европейской бюрократии. Но вместе с тем накануне прибытия британских переговорщиков в Брюссель в нынешний четверг обе стороны, как утверждается в статье, предприняли меры максимальной защиты от шпионства. Власти ЕС намерены забирать у частников переговоров мобильные телефоны и другие электронные устройства, а техперсонал делегации Соединенного Королевства даже привез с собой свои собственные принтеры, опасаясь, что брюссельская техника будет тайно сохранять копии британских документов.

