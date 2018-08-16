В пятницу и субботу в Украине будет жарко, местами кратковременные дожди и грозы

В ближайшие сутки, 17 августа, в южной и восточной части Украины сохранится очень жаркая и сухая воздушная масса, на остальной территории - более влажный и теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр. В западных, местами в северных и большинстве центральных областей в пятницу пройдут кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в центральных областях 30-34°. На остальной территории без осадков; температура ночью 18-23°, днем 31-36°.



Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-19°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,7 градусов в 2010 году, самая низкая ночью на отметке 8,8 градусов выше ноля в 1909 году.



В субботу, 18 августа, в западных, северных, большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 14-19°, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 24-29°, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях 28-33°.



В Киеве 18 августа местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.



16 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева 25°.

