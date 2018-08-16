Половину Украины сегодня накроют грозы

На севере и западе Украины в четверг, 16 августа, ожидаются дожди с грозами, температура местами достигнет +35 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В северных и западных областях Украины прогнозируются дожди с грозами, температура днем от +21 до +30, ночью от +14 до +19 градусов.



"Переменная облачность. В западных, северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатском регионе местами сильный дождь", - говорится в сообщении.



В остальных областях Украины переменная облачность, без осадков.



На юге, востоке и центре Украины температура днем достигнет +30 до +35 градусов, ночью от +14 до +21 градуса.



В Киеве также ожидается дождь с грозой, температура днем от +26 до +28 градусов, ночью от +18 до +20 градусов.



На 17-18 августа синоптики прогнозируют в западных, северных, а 18 августа и в центральных областях местами кратковременный дождь, грозу.



На остальной территории, а ночью 17 августа на всей территории Украины осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южных и восточных областях ночью составит 19-24, днем 32-37 градусов; на остальной территории ночью 14-19, днем в западных и северных областях 24-29, в центральных областях 30-34 градусов.

