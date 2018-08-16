УЕФА не будет наказывать Хачериди за щитки цветов украинского флага

УЕФА не будет нарушать дисциплинарного дела против экс-динамовца Евгения Хачериди, который показал российским фанам щитки цветов украинского флага.



Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



Эпизод с Хачериди не попал в отчет судей и делегата матча квалификации Лиги чемпионов между "Спартаком" и греческим ПАОК в Москве. Он произошел после финального свистка, когда украинский защитник ПАОК, в ответ на оскорбительные выкрики российских болельщиков, закатил гетры и показал им щитки с изображением украинского флага.



В то же время дисциплинарный комитет открыл дело против бывшего форварда "Шахтера", а ныне игрока "Спартака" Луиса Адриану, которого удалили за удар соперника в лицо.



"Спартак" по итогам двух матчей уступил ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов.



Российские СМИ призвали УЕФА дисквалифицировать Евгения Хачериди за демонстрацию щитков цветов украинского флага.

