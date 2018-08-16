Траты на армию требуют увеличить на миллиард долларов

В 2019 году Вооруженным силам Украины необходимо финансирование на уровне минимум 112 млрд грн. Об этом в интервью BBC News Украина сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко. "Мы посчитали, что это должна быть сумма около 112 млрд грн. Это минимальная потребность для армии. А нам пока дают показатели на 82 млрд грн. Этого явно недостаточно, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании возможностей", - сказал он.



По словам Муженко, в настоящее время наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера, что возымеет серьезные последствия для боеготовности ВСУ.



Глава Генштаба пояснил, что из-за увольнения в армию набирают новых контрактников, которых нужно подготовить, однако спустя определенный период они также увольняются.



"Наши исследования показывают, что базовым денежным обеспечением для военнослужащего должны быть 15 тыс. (грн). У нас сейчас 7 тыс., эта цифра должна вырасти минимум вдвое. Тогда это будет достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают", - отметил он.



Начальник Генштаба также указал, что на передовую эта ситуация не влияет, поскольку там денежные выплаты значительно больше.

