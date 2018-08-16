Захара Прилепина признали угрозой украинской безопасности

Украина внесла писателя Захара Прилепина в «черный список» лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинское Министерство культуры.



В обновленном списке помимо Прилепина оказались российские писатели Александр Тамоников и Александр Широкорад, а также русскоязычный писатель и общественный деятель из Украины Лев Вершинин.



«Черный список» составляется на основании обращений совета нацбезопасности Украины, СБУ, а также совета по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в него включены 138 человек.



Писатель Захар Прилепин был советником главы самопровозглашенной Донецкой народной республики. В феврале 2017 года он стал заместителем командира батальона по работе с личным составом в ДНР, после чего СБУ завела на него уголовное дело о терроризме. Летом 2018 года Прилепин покинул этот пост.

