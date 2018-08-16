Гривня продолжает стремительно дешеветь

Гривня на межбанковском валютном рынке в первой половине дня продолжает стремительно дешеветь: курс нацвалюты к 12:00 кв упал до 27,62 грн/$1 с 27,505 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.



Котировки гривни к указанному времени находились на уровне 27,60-27,64 грн/$1.



По данным НБУ, справочное значение курса гривни к доллару в четверг упало до 27,6377грн/$1 с 27,4472 грн/$1 днем ранее.



Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник, на динамику курса нацвалюты влияют сразу несколько факторов. В числе основных эксперт отметил традиционную для Украины предосеннюю активизацию деловой активности на валютообменном рынке, а также укрепление доллара США против мировых валют.



"Определенная нервозность на соседних рынках, которые являются торговыми партнерами Украины, создает у экспортеров ощущение, что курс доллара США, скорее, будет продолжать расти, чем падать, что логически приводит к уменьшению продаж. Импортеры, в свою очередь, предпочитают запастись валютой, чтобы потом не переплачивать, в том числе посредством форвардных операций", - объяснил он.



Важную роль, по словам А.Стадника, играет также состояние единого казначейского счета, который показывает общее положение дел с финансами в стране. Вместе с тем, добавил он, вероятное привлечение Украиной очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ), не только обеспечит финансовые поступления в госбюджет (от других кредиторов – ИФ), но и послужит серьезным психологическим сдерживающим фактором.



"Очередной транш станет сигналом, что с Украиной можно продолжать работу. Это поспособствует укреплению влияния рыночных факторов и, соответственно, ослаблению нерыночных, которые зачастую создают сильную волатильность на рынке", - сказал эксперт.



Относительно динамики курса турецкой лиры, по оценкам А.Стадника, ее влияние на стоимость гривни в настоящее время не существенно. В то же время, в течение нескольких месяцев, если ситуация не изменится, эффект может усилиться.



"Турция входит в ТОП-3 основных партнеров Украины по экспорту продукции. Девальвация турецкой лиры может привести к сокращению спроса и, соответственно, уменьшению объемов экспортной выручки", - прокомментировал эксперт.

