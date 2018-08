Сотни газет США осудили политику Трампа в отношении СМИ

Сотни газет США поддержали коллективную акцию протеста против политики президента Дональда Трампа в отношении национальных СМИ, разместив в четверг редакционные статьи с осуждением нападок президента на свободу прессы в стране. Об этом сообщила в среду агентству Associated Press Марджори Притчард, ответственный редактор газеты The Boston Globe, выступившей инициатором этой акции.



"Мы не враги народа", - заявила Притчард агентству, указав, что именно так в последнее время не раз именовал американских журналистов Трамп. Она напомнила, что президент неоднократно обвинял национальные СМИ во лжи, постоянно, по его мнению, присутствующей в публикациях и телевизионных сообщениях как о нем самом и членах его семьи, так и о работе его администрации. По словам Притчард, идея организовать "коллективный ответ газет" стала следствием усиления в последние недели "антижурналистской риторики" Трампа.



"Я надеюсь, что [эта акция] поможет читателям понять, что атака на первую поправку [к конституции США, в том числе о свободе слова и печати в стране] недопустима, - сказала Притчард. - Это является одним из основополагающих принципов, закрепленных в нашей конституции".



"Краеугольным камнем политики президента Трампа являются постоянные нападки на свободу прессы, - говорится в редакционной статье The Boston Globe, подготовленной для выходящего в четверг номера. - Журналисты более не характеризуются как приятели-американцы, а скорее именуются "врагами народа". Эти беспрестанные нападки на свободную прессу чреваты опасными последствиями. Мы просим редколлегии по всей стране - либеральные и консервативные, большие и маленькие - присоединиться к нам сегодня и отреагировать своими словами на эту фундаментальную угрозу".



2 августа на встрече со своими сторонниками в городе Уилкс-Барре (штат Пенсильвания) Трамп вновь заявил, что американские СМИ злоупотребляют свободой прессы и более не предоставляют людям правдивую информацию. "Они ее более не сообщают, а лишь придумывают истории", - заявил он.