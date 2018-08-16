Обнаружена неожиданная польза завтрака

Исследователи университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление завтрака перед тренировками способствует сжиганию углеводов и помогает быстрее усваивать пищу после физической активности. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



В исследовании приняли участие 12 здоровых мужчин, которые либо принимали утром пищу (овсяная каша с молоком), либо оставались голодными перед часовой ездой на велотренажере. Временной промежуток между завтраком и физической активностью составлял два часа. В контрольной части эксперимента после завтрака добровольцы отдыхали три часа. В конце эксперимента у испытуемых измеряли уровни глюкозы в крови и гликогена в мышцах.



Оказалось, что завтрак способствует увеличению скорости сжигания углеводов, которые хранятся в виде гликогена в мышцах, во время упражнений. Также наблюдалось падение уровня сахара в крови. Кроме того, прием пищи до физической активности позволяет ускорить переваривание еды, употребляемой после тренировок.



Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, оказывает ли утренний прием пищи долговременный эффект на метаболизм.