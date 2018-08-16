Найдено доказательство беременности Меган Маркл

Бьюти-эксперт Мика Майер обратила внимание на изменение во внешности Меган Маркл, которое, по ее мнению, говорит о беременности герцогини. Ее наблюдение передает The Sun.



Жена принца Гарри унаследовала от матери-афроамериканки вьющиеся волосы и не раз признавала, что использует химические средства для их выпрямления. Однако Майер заметила, что сейчас Меган Маркл появляется на публике исключительно с собранными в пучок волосами. Вероятно, таким способом женщина скрывает свои естественные локоны.



«Я думаю, теперь мы будем видеть ее только с пучком. Это неопровержимое доказательство беременности, потому что она больше не может выпрямлять волосы химией», — пояснила эксперт.

