В Чехии разработали стратегию киберзащиты на пять лет

В министерстве обороны Чехии разработали стратегию кибербезопасности страны на период до 2022 года. Об этом в среду, 15 августа, сообщила пресс-служба ведомства.



"Национальный центр киберопераций (NCKO) разработал стратегию киберзащиты Чешской Республики на период 2018-2022, который устанавливает политические условия для национальной обороны в киберпространстве", - говорится в сообщении.



Отмечается, что стратегия кибернетической обороны Чехии отвечает на ключевые проблемы в этой области, которые включают, в первую очередь, "новые тенденции работы влияния", увеличение риска со стороны негосударственных субъектов, кибертерроризм, все большее количество устройств, работающих в сети Интернет, низкий уровень компьютерной грамотности, отсутствие осведомленности пользователей о принципах безопасности в киберпространстве и растущую зависимость подразделений государственной обороны от информационно-коммуникационных технологий.



Разработанный документ соответствует Плану действий по национальной стратегии кибербезопасности на период 2015-2020 годов, утвержденному правительством Чешской Республики 25 мая 2015 года. В этом документе правительство поручило Военной разведке создать центр, способный выполнять широкий спектр операций в киберпространстве как для поддержки внешних операций НАТО, так и ЕС, а также в случае гибридного конфликта для защиты Чешской Республики.

