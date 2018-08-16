Метро планируют оборудовать системами обнаружения чрезвычайных ситуаций

Станции метро в Украине хотят оборудовать автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций. Об этом в четверг, 16 августа, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.



"Предлагаем обязательно обустраивать сооружения метро автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций. Это такие датчики контроля деформации строительных конструкций, которые сейчас используются на многих стратегических объектах, предприятиях, в местах большого скопления людей. Установка таких устройств в метро значительно повысит безопасность пассажиров в случае пожара, замыкания, затопления, обвалов и тому подобного", - сообщил Парцхаладзе.



По его словам, автоматические системы также исключат влияние человеческого фактора для выявления угроз.



Парцхаладзе подчеркнул, что системы, установление которых станет обязательным после вступления в силу новых ГСН, совмещают в себе сразу несколько процессов: обнаружение возможных угроз, наблюдение и обработка информации о текущем состоянии строений, оперативное предоставление прогнозированной информации и оповещения.



Кроме того, обновленная версия ГСН включает также расширение требований к системам пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, противодымной защиты, управления эвакуацией и многое другое.

