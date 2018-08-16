CNN: Клаппер отказался молчать о Трампе вслед за Бреннаном

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер отказался молчать о действиях президента США Дональда Трампа и его администрации вслед за бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном, у которого американский лидер отозвал доступ к секретной информации. Об этом Клаппер заявил в эфире американского телеканала CNN.



«Я не планирую прекращать говорить, когда меня об этом спросят, о моих взглядах на эту администрацию [Трампа]», — заявил Клаппер.



Американцы должны знать о последствиях, которые последуют в отношении свободы слова от решения Белого дома отозвать доступ Бреннана к секретным документам.



По словам экс-директора нацразведки, многие бывшие должностные лица пользуются доступом к секретным документом, в частности, на основе своего прошлого опыта, но не используют доступ к текущим документам разведки.

