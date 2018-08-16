Amazon купит сеть кинотеатров – Bloomberg

Онлайн-ритейлер Amazon Inc. Джеффа Безоса рассматривает возможность приобрести сеть кинотеатров Landmark. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.



Отмечается, что компания ведет борьбу с другими потенциальными покупателями бизнеса американских предпринимателей Марка Кьюбана и Тода Вегнера. Владельцы сетей, как удалось выяснить агентству, сейчас ведут консультации с инвестиционным банком Stephens о возможной сделке.



Пока что никаких окончательных решений относительно сделки не было принято, а переговоры могут и вовсе закончиться ничем.



Покупка кинотеатров могла расширить бизнес Amazon, который состоит уже из музыкального сервиса, киностудии и телевизионной студии, отмечает агентство.



Сеть кинотеатров Landmark Theatres, основанная в 1974 году, насчитывает более 50 кинотеатров, расположенных в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Компания ориентирована на показе независимого зарубежного кино. Всего ей принадлежат около 250 экранов на 27 рынках.

