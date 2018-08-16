Украина готова помиловать 11 россиян – Геращенко

Украинская сторона готова помиловать 11 осужденных граждан РФ, которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть их на территорию России в обмен на украинских политзаключенных. Об этом в четверг, 16 августа, заявила представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.



"Мы направим представителям РФ в ТКГ информацию о заявлениях преступников и террористов - граждан РФ, выразивших желание вернуться в Россию и написали соответствующие прошения на (имя) своего президента Путина. Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных", - отметила Геращенко.



Она напомнила, что уже 11 россиян, осужденных в Украине, написали заявления Путину. Геращенко отметила, что со стороны РФ пока нет ответа на инициативу передать россиян, отбывающих наказание в Украине за преступления против государства, а также по украинской инициативе провести встречи омбудсменом в Минске 21-22 августа.

