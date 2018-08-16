Иностранные эксперты предупреждают о риске химических угроз на Донбассе

Координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба считает химические угрозы на востоке Украины серьезным вопросом, о котором не раз предупреждали стороны конфликта.



"Химические угрозы не имеют границ и линий разграничения... кратко говоря, мы уже сигнализировали в разных форматах переговоров, я сам работал с людьми, которые принимали участие в Минских переговорах. Мы сигнализировали много раз о том, что, несмотря на ряд военных вопросов, есть и другие вещи, которые касаются людей. Эти (химические вопросы - ИФ) могут угрожать населению. Мы пытались донести по разным каналам всем фракциям, сторонам, что химическая угроза на самом деле очень серьезный вопрос", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.



По его словам, при наличии политической воли стороны могли бы найти решение, как ОБСЕ могло бы помочь в решении вопроса химических угроз населению Донбасса.



В свою очередь, президент Совета международного центра химической безопасности и защищённости Кшиштоф Патурей напомнил, что восток Украины был одним из центров химической промышленности страны. "Украина – один из крупнейших производителей химических веществ в Европе. В результате конфликта некоторые объекты были покинуты, где химические вещества просто свалены, которые не находятся под охраной, поэтому есть реальные угрозы относительно химических вопросов на востоке Украины", - отметил эксперт.



Заместитель помощника секретаря по вопросам защиты инфраструктуры Департамента внутренней безопасности США Дэвид Вульф добавил, что объекты химической инфраструктуры рассматриваются злоумышленниками как инструменты совершения определенных действий. По его словам, химические вещества могут быть похищены с объекта и использованы против населения в местах массового скопления людей, также возможны диверсионные, атакующие действия на объекты.

