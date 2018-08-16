Порошенко и Меркель решили, что Сенцова нужно немедленно освободить

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель особое внимание уделил вопросу освобождения украинских заложников, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии уже 95 дней.



"Особое внимание Петр Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности, необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова", - сообщает сайт президента Украины.



Президент Украины и канцлер Германии также обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2"



П.Порошенко и А. Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие миротвочерские усилия для обеспечения прогресса в мирном урегулировании на востоке Украины.



Собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента Российской Федерации Владимира Путина.



П.Порошенко и А.Меркель согласовали график последующих контактов в рамках дальнейшего развития двустороннего диалога.

