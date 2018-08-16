Украинская полиция разоблачила хакера, который обворовывал криптовалютные биржи

Киберполиция разоблачила хакера в создании программы для хищения денег участников криптовалютных бирж.



Об этом сообщает пресс-служба Нацолиции.



Эта программа распространялась 23-летним злоумышленником в интернете на закрытых хакерских форумах. С помощью этого вредоносного программного обеспечения человек получал доступ к криптобиржевым аккаунтам, после чего опустошал их счета.



В Кропивницком, по месту жительства хакера, полицейские провели обыск. В ходе обыска изъяли компьютеры, мобильный телефон и флеш-накопители. Вся техника направлена на экспертизу.



По данному факту продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) УК Украины.



После получения результатов экспертиз установят количество пострадавших, а также будет решен вопрос об объявлении подозрения. Ему грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

