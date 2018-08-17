Под колесами грузовика в Лондоне погиб личный врач королевы Елизаветы II

В центре Лондона в ДТП погиб личный врач королевы Великобритании Елизаветы II 67-летний Питер Фишер, который ехал на велосипеде.



Об этом говорится в заявлении Университетского колледжа лондонских больниц Национальной службы здравоохранения (University College London Hospitals NHS Foundation Trust) в Twitter.



"Мы все глубоко шокированы и расстроены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины (RLHIM) Лондонского университета UCLH и личным врачом ее Величества Королевы", - заявил директор Университетского колледжа лондонских больниц, доктор Джилл Гаскин.



Он также отметил, что Фишер был всемирно известным врачом в области гомеопатии.



По информации ВВС, 67-летний врач ехал на велосипеде, когда его сбил грузовик.



Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, Фишера спасти не удалось.



В Букингемском дворце заявили, что королеве сообщили о трагической смерти ее врача.

