ГПУ засекретила информацию по делу Назара Холодницкого

Генеральная прокуратура засекретила определенную информацию по делу против заместителя генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений досудебного расследования.



Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинских Новостей.



Генпрокуратура отмечает, что Генеральная инспекция осуществляет надзор во время проведения этого досудебного расследования по статьям 387 (разглашение данных досудебного расследования), 27 (виды соучастников) и 384 (заведомо неправдивые показания) Уголовного кодекса.



Дело расследуется и не закрыто, до сих пор устанавливаются обстоятельства совершения уголовного правонарушения.



Никому о подозрении не сообщалось, меры пресечения не избирались.



"Другая запрашиваемая информация (о том, есть ли в действиях Холодницкого признаки преступления - Прим.ред.) является сведениями досудебного расследования и согласно ст 222 УПК... является информацией с ограниченным доступом и не может быть на это время обнародована", - отмечается в запросе.

