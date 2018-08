Трамп отверг обвинения в нападках на свободу прессы

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в нападках на свободу прессы, которые выдвинули в его адрес в четверг 350 американских газет в редакционных статьях. Американский лидер высказался на своей странице в Twitter в ответ на скоординированную акцию протеста изданий, которая была проведена по инициативе газеты Boston Globe, сообщил телеканал CNN.



"Средства массовой информации, распространяющие фальшивые новости, - это оппозиционная партия, - написал Трамп. - Но мы побеждаем!". "Boston Globe сначала была продана терпящей крах New York Times за $1,3 млрд (плюс $800 млн убытков и инвестиций), то есть за $2,1 млрд, а потом New York Times перепродала ее за $1", - отметил Трамп. Он назвал сговором действия газет, которые по призыву Boston Globe обвинили его в попытках ограничить свободу прессы: "Докажите!", - написал он.



"Нет ничего, чего бы я желал больше для нашей страны, чем настоящая свобода прессы, - написал Трамп. - Факт в том, что пресса свободна писать и говорить все, что хочет, но большая часть того, что она говорит, - это фальшивка, продвижение политической повестки дня или попросту попытка сделать больно людям. Честность побеждает!"



У Трампа сложные отношения со СМИ, некоторые из них он называл "врагами народа", получая в ответ жесткую критику. Президент неоднократно утверждал, что телеканалы CNN, NBC и ABC и некоторые печатные издания, включая New York Times, публикуют заведомо ложную информацию о нем, его семье и его администрации.