ДНР будет использовать видео обстрелов Донбасса с БПЛА как доказательства

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики намерены использовать видеоматериалы с обстрелами в Донбассе с беспилотника в качестве доказательств на встрече контактной группы в Минске и при направлении дел в Международный уголовный суд, заявил в четверг официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.



Ранее украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео с беспилотного летательного аппарата, где запечатлен обстрел украинскими силовиками позиций ополчения.



"В видеоролике демонстрируются факты бомбардировок позиций наших защитников с использованием квадрокоптеров и самодельных взрывных устройств. Мы неоднократно сообщали, что такими "самоделками" обстреливается территория нашей республики, и демонстрировали результаты этих воздушных атак", — сказал Безсонов журналистам.



По его словам, таким образом украинские силовики обстреливали не только позиции ополчения, но и жилые кварталы ДНР.



Безсонов также заявил, что, публикуя это видео, украинские силовики "продемонстрировали очередные доказательства своих преступлений". "Мы предъявим их на следующем заседании контактной группы в Минске 22 августа, а также приложим к материалам уголовных дел, возбужденных в отношении командиров соединений и подразделений ВСУ в Международном уголовном суде", — добавил он.

