Украинские шахтеры пожаловались на долги по зарплате в ООН

Профсоюз горняков Украины обратился с жалобой в Международную организацию труда (МОТ), которая является структурным подразделением ООН, сообщив о нарушении прав шахтеров в связи с задержками зарплат.



Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.



По словам Волынца, задолженность по зарплатам горнякам в Украине растет. В Украине почти не осталось прибыльных шахт.



В жалобе сказано, что украинские власти нарушают Конвенцию МОТ о праве на вознаграждение за свой труд. К тому же, по словам главы ассоциации, Петр Порошенко так и не подписал принятый Верховной Радой закон, который предполагал выделение дотаций госшахтам в размере 1,4 млрд. грн. для погашения зарплатного долга шахтерам.



"Итак, перед Днем независимости и Днем шахтера задолженность достигает 1 миллиарда гривен. За каких-то две недели добавится еще 500 миллионов. Поэтому у горняков не остается другого выхода, кроме как прибегать к протестным акциям", – сообщил Волынец.



Глава шахтерского профсоюза рассказал, что перед шахтерами ГП "Селидовуголь" государство не рассчиталось еще за 2015 год и сумма долга уже составила 238 млн грн. В ГП "Первомайскуголь" горнякам задолжали за май, июнь, июль, в общем - 145 млн грн. Сумма долга в ГП "Торецкуголь" - 97 млн грн.



Сейчас акцию протеста подхватили горняки ГП "Мирноградуголь", требуя выплаты зарплаты за июнь и июль. Общая сумма долга составляет 71 млн гривен.



"В знак протеста 15 августа пятеро горняков 3-й смены из шахты "Капитальная" отказались подниматься на поверхность. Они находятся на глубине 900 метров", - заявил Волынец.

