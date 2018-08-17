Немецкий телеканал "признал" Крым территорией России

Немецкий телеканал 3Sat показал в эфире карту, на которой Крым обозначен как территория России, пишет Sputnik France.



Инфографику показали в документальном фильме "Сплошь Сибирь", авторами которого стали немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс, а также корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen в Москве Кристоф Францен.



На показанной в фильме российской карте полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны.







Телеканал 3Sat ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии.



На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, ранее телеканал СТБ продемонстрировал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СМИ признало "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта.



Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

