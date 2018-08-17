Худеющим не стоит тренироваться натощак

Университет Бата исследовал вопрос влияния режима питания на тренировки, с точки зрения снижения веса. Как передает "Ридус", была собрана группа из 12 добровольцев. Им требовалось в течение нескольких недель посещать спортзал.



Каждый человек в случайном порядке раз в неделю получал одно из трех экспериментальных назначений: после завтрака глюкозотолерантный тест через три часа покоя, тест после двухчасового отдыха и часовой тренировки вслед за завтраком, тест после двухчасового отдыха и часовой тренировки натощак.



Завтрак для всех добровольцев заключался в хлопьях с молоком. Помимо глюкозотолерантного теста, у добровольцев брали биопсию мышечной ткани. Оказалось, завтрак перед тренировкой повышает скорость обмена веществ и выводит лишний сахар после тренировки.

