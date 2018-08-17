Создан новый метод диагностики рака легких

Это детище Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Как отмечает "NGS.RU", именно из-за поздней диагностики смертность среди пациентов с раком легких составляет 80%. Обычно итоговый диагноз ставят по результатам биопсии, но российские ученые предлагают делать ставку на анализ крови.



Комментирует младший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Иван Запорожченко: "На данный момент в онкодиагностике развивается так называемая жидкостная биопсия - исследование в крови онкомаркеров: фрагментов ДНК, мутаций, генетических меток, а также изменений количества таких последовательностей. Мы же использовали в качестве индикаторов мРНК. Они могут как способствовать, так и препятствовать развитию опухоли, а их трансформации при этом транслируются в кровь. Кроме того, мРНК обладают высокой стабильностью и не деградируют под действием ферментативных систем крови - то есть не так быстро поглощаются или фильтруются ее клетками".



Диагностика на основе мРНК практикуется, однако традиционно диагноз ставится не по наличию изменений в крови, а по их количеству. Для последней работы было отобрано 179 различных мРНК. Ученые забирали кровь у 20 раковых больных и 10 здоровых людей. Анализ крови выявил изменения в мРНК между двумя группами. В ближайшее время планируется провести более масштабные изменения метода.

