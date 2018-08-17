Румынский майдан: обняться и рыдать

Румыны опять майданят. Год назад майданили, и снова началось. Со всей Европы и Штатов в Бухарест съехались румынские «евробляхеры» и требуют продолжения антикоррупционного банкета. Им не нравится, что президент-немец Клаус Йоханнис уволил свою подружку Лауру Кодруцу Ковеси с должности шефа DNA (местного НАБУ). Точнее, это не понравилось американцам и европейцам. И тут же возник майдан. Обыдно, да? Наших «НАБУинов» и «САПеров» так не балуют: прислали одного Шабунина, и того зеленкой измазали. Не заслужили мы...



Для той незначительной части населения, которая интересуется вопросом: “Что за хрень творится в Румынии?”, рассказываю по порядку. Знаете, чем украинцы отличаются от румын в понимании среднего европейца? Если мы для них подсобные рабочие, тоон – это такие себе цыгане Европы. Поэтому Румыния член ЕС, но не член Шенгенского соглашения. Ее только пусти, сразу начнет торговать визами для русских. Поломает весь бизнес прибалтийским республикам.



Румыны чувствуют в этом какую-то свою “меншовартість” и жаждут «шенгена», как мы безвиза. Прикол в том, что “шенгенский вопрос” для румынского президента немецкого происхождения Клауса Йоханниса ם такая же навязчивая идея, как безвиз для нашего гаранта. Но разница в том, что безвиз мы уже получили, а румыны «шенген» пока нет.



И вот, когда до цели оставалось полпрыжка, вылез пушистый северный зверь на букву “П” и пере...ал евроинтеграторам все их планы: расследование скандала с прослушкой DNA показало, что Лаура Ковеси и сама дела фабриковала, и подчиненных заставляла, и вообще прослушивала полстраны, попутно сдавая полезную информацию американцам.



Бедняга президент вынужден был уступить своему злейшему врагу – правительству и уволить Лауру, которую сам же и привел в антикоррупционную власть. Народ приуныл – ему рассказали, что ЕС в гневе страшен и «шенгена» опять не будет. К тому же румынская нация уже не могла жить без зрелищ: за короткий срок в стране было арестовано более 1300 должностных лиц: от бывшего премьер-министра и брата бывшего президента до депутатов Европарламента.



Президент Клаус Йоханнис терпеть не может социал-демократов, которые сформировали парламентское большинство и возглавили правительство. И подключил свою любимую Лауру к борьбе с ними. Она не оплошала и подготовила дело за коррупцию на премьер-министра Сорина Гриндяну. Гриндяну отправили в отставку, но избавиться от эсдеков президенту не удалось

Да, Украина – это вам не Румыния. Тут собрать майдан в последнее время можно только по шкурным вопросам. По “евробляхам”, например. Или застройщиков потроллить за деньги (мини-майданчик). За коррупцию никто не пойдет. И за антикоррупцию тоже. Даже если обоих уволят – и Сытника, и Холодницкого. И аквариум конфискуют. С микрофонами

Это же непередаваемый кайф – включать телевизор в своем цыганском закутке и смотреть, как очередного министра в дорогих “котлах” антикоррупционный спецназ тащит с мешком на голове. В конце концов, и ЦРУ встревожилось: крупнейший центр прослушивания на Балканах остался без присмотра.Тут же созрел бухарестский майдан. То ли третий, то ли четвертый. Последний, о котором ваш покорный слуга писал, был в феврале 2017-го. Тогда президент лично ходил в толпу (или с толпой) и требовал от правительства отменить постановление, которым премьер со спикером парламента, сговорившись, снизили максимальный тюремный срок по статье “злоупотребление властью” с семи до трех лет, а сумму для возбуждения дел повысили до 200 тысяч леев (44 тыс. евро) ущерба государству.Хотели еще, гады, амнистировать 2700 чиновников, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы. Но народ сказал: “Ни фига!”. Президент тоже подтвердил, что “Ни фига!”. Постановление отменили. Майдан разошелся.Но негодяйское правительство не смирилось. У них там в Румынии политическая обстановка почти такая же, как у нас: президент с премьером не уживаются категорически. Но если Вовану Гройсману только сигналы с Банковой посылают, мол, иди-ка ты в отставку, противный, надоел уже (а НАБУ и САП в интригу не вмешиваются и душат в объятиях друг друга), то в Бухаресте все жестче. До “буха” пока не доходит, что ”аресты” – в порядке вещей.Президент Клаус Йоханнис терпеть не может социал-демократов, которые сформировали парламентское большинство и возглавили правительство. И подключил свою любимую Лауру к борьбе с ними. Она не оплошала и подготовила дело за коррупцию на премьер-министра Сорина Гриндяну. Гриндяну отправили в отставку, но избавиться от эсдеков президенту не удалось: все последующие премьеры, включая нынешнюю Виорику Денчиле – представители этой самой партии.Скажу больше: они, подонки высшей меры, пошли в атаку и раскрутили добытую в 2017 году запись, сделанную на рабочем совещании DNA, где Лаура Ковеси требует от своих подчиненных любой ценой состряпать дело против Гриндяну. И еще парочки министров. В общем, наговорила лишнего, подобно нашему Назару Холодницкому. А ее записали. Видно, карма у борцов с коррупцией такая: где они, там и “аквариумные записи”Потом пошли копать дальше и накопали такое... Оказалось, что Ковеси так же давила на суд, требуя обвинительных приговоров для высокопоставленных обвиняемых. Судьям, которые упирались, грозили арестами. Это притом, что у них давно уже существует Антикоррупционный суд, и есть требование при определении вины обвиняемого в коррупции не сомневаться в оперативной информации следствия. Короче, сталинские тройки нервно курят в углу.Румынская служба информации (SRI) тоже не сидела сложа руки. Масштабы прослушки достигли фантастических “объемов” – прослушивали около 6 млн. человек. Там всего-то населения в стране – 19 млн., из которых 3 или 4 млн. на заработках. Конечно, половина работы осуществлялась на благо американцев и европейцев. И слушали не только коррупционеров. Но местному министру юстиции (от эсдеков, разумеется) этого хватило, и он пошел в атаку на Лауру.Президент сопротивлялся, как мог, но все-таки ее уволил. Месяц тянулась байда с Конституционным судом. У Запада тлела надежда, что они сохранят свою агентшу бюрократическими методами. А когда и тут не получилось, грянул майдан. Не первый, но самый масштабный.Президенту это на руку в борьбе с правительством. Правительство пока не знает точно, как себя вести и ругает полицию, намявшую бока протестующим. Битые “онижедети” привычно соорудили палатки и ночуют в центре Бухареста. Запад потирает руки, надеясь, что таким образом удастся вернуть прекрасную Лауру взад в DNA.Характерная черта – что в этот раз майданить доверили не местным, среди которых “настоящих буйных мало, вот и нету вожаков”, а заробитчанам. Сотни тысяч румын, не боясь потерять работу, помчались с насиженных мест в Европе и США домой, чтобы митинговать в палатках. Такие себе трансильванские “евробляхеры”. И сразу дело пошло – начались стычки с полицией, драки, пострадавшие. Отличная картинка для СМИ.У наших “САПистов” от зависти должны слезы капать. Их так не балуют. Когда антикоррупционера Артема Сытника надо было защитить от тлетворного влияния антикоррупционера Назара Холодницкого, на митинг вывели всего несколько “калек”. Которых “провокаторы и титушки” забросали тортами. А главному активисту Виталию Шабунину из Центра противодействия коррупции облили мордочку зеленкой. Пострадал грантоед на рабочем месте – под стенами антикоррупционного ведомства, в котором, как оказалось, тоже засели коррупционеры.Да, Украина – это вам не Румыния. Тут собрать майдан в последнее время можно только по шкурным вопросам. По “евробляхам”, например. Или застройщиков потроллить за деньги (мини-майданчик). За коррупцию никто не пойдет. И за антикоррупцию тоже. Даже если обоих уволят – и Сытника, и Холодницкого. И аквариум конфискуют. С микрофонами. Сочувствую американцам. Трудный у нас контингент. Бесперспективные мы. Отмайданились. Смотрим на румын и ухмыляемся. Ну-ну...