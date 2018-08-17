Минздрав не рекомендует одевать детей в синтетическую школьную форму

Министерство здравоохраненияя Украины призывает отдавать предпочтение школьной одежде с максимальным содержанием натуральных волокон, так как в полностью синтетической одежде ребенок рискует переохладиться и простудиться.



"Отдавайте предпочтение детской одежде с максимальным содержанием натуральных волокон. Натуральные ткани обеспечивают воздухопроницаемость и таким образом обеспечивают тепловой комфорт. В полностью синтетической одежде (например, из 100% полиэстера) ребенок может потеть, рискует переохладиться и простудиться", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.



Отмечается, что для детей младших и средних классов школьная форма, блузки и рубашки, нательное белье, носки и колготы должны быть полностью натуральными или изготовленными из смешанных тканей.



Согласно сообщению, минимальное содержание натуральных волокон в одежде должно составлять 50%, а нательное белье первоклассников (детей до 7 лет) должно быть изготовлено исключительно из натуральных тканей.



В свою очередь, ученики старших классов могут носить одежду, изготовленную как из натуральных, так и смешанных или искусственных тканей. Это касается школьной формы или любой одежды второго слоя. Нательное белье старшеклассников должно быть из натуральных или смешанных тканей (минимальное содержание натуральных волокон - 50%).



Кроме того, в министерстве отмечают, что выбирая школьную одежду также необходимо обращать внимание на: качество пошива, удобство и безопасность.



"Обратите внимание на крой, качество фурнитуры, а также, ровные строчки швов. Важно, чтобы ярлык в виде ленты с информацией по уходу был вшит в шов - это свидетельствует о добросовестности производителя. Не стоит покупать одежду, если маркировочный ярлык отсутствует или, например, закреплен булавкой", - добавляют в Минздраве.



Также в министерстве констатируют, что школьная форма не должна ограничивать движения ребенка. "Модные, но очень узкие вещи" - плохой вариант для школьной одежды.

