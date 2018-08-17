Из-за Гриценко Украина потеряла «ракетный щит»

Во время оккупации Крыма и вторжения российских наемников на Донбасс Украина оказалась абсолютно «голой» в глазах врага. Отсутствие «ракетного щита» в самый неожиданный и тяжелый момент указало на неспособность страны противостоять внешней агрессии. Это положило начало затянувшейся гибридной войне на Востоке.



Примечательно, что еще некоторое время назад Вооруженным силам было чем похвастаться – Украина всегда значилась ракетной державой. Тем не менее, в 2014 году на вооружении нашей армии не оказалось ни одной крылатой ракеты. Следовательно, ВСУ были не в силах противостоять посягательствам России на целостность страны.



Благодарить за беспомощность государства перед оккупантом следует начальников украинской оборонки. Парадоксально, но именно они подорвали защиту нашей страны. Люди, которые должны были отвечать за безопасность и силу Украины, собственными руками ослабили государство. Лидером среди таких дельцов стал Анатолий Гриценко, который возглавлял Министерство обороны с 2005 года по 2007-й.



В то время, как Россия и европейские страны увеличивали свои расходы на оборону, Гриценко быстрыми темпами сокращал армию и распродавал вооружение. За время его пребывания в должности министра обороны было распродано военной техники на 1 миллиард 316 миллионов гривен.



Гриценко быстрыми темпами сокращал армию и распродавал вооружение. За время его пребывания в должности министра обороны было распродано военной техники на 1 миллиард 316 миллионов гривен.