Из-за Гриценко Украина потеряла «ракетный щит»
Во время оккупации Крыма и вторжения российских наемников на Донбасс Украина оказалась абсолютно «голой» в глазах врага. Отсутствие «ракетного щита» в самый неожиданный и тяжелый момент указало на неспособность страны противостоять внешней агрессии. Это положило начало затянувшейся гибридной войне на Востоке.
Примечательно, что еще некоторое время назад Вооруженным силам было чем похвастаться – Украина всегда значилась ракетной державой. Тем не менее, в 2014 году на вооружении нашей армии не оказалось ни одной крылатой ракеты. Следовательно, ВСУ были не в силах противостоять посягательствам России на целостность страны.
Благодарить за беспомощность государства перед оккупантом следует начальников украинской оборонки. Парадоксально, но именно они подорвали защиту нашей страны. Люди, которые должны были отвечать за безопасность и силу Украины, собственными руками ослабили государство. Лидером среди таких дельцов стал Анатолий Гриценко, который возглавлял Министерство обороны с 2005 года по 2007-й.
В то время, как Россия и европейские страны увеличивали свои расходы на оборону, Гриценко быстрыми темпами сокращал армию и распродавал вооружение. За время его пребывания в должности министра обороны было распродано военной техники на 1 миллиард 316 миллионов гривен.
Гриценко быстрыми темпами сокращал армию и распродавал вооружение. За время его пребывания в должности министра обороны было распродано военной техники на 1 миллиард 316 миллионов гривен.
Интересно, что сейчас, в преддверии выборов, Гриценко откровенно врет в попытках отбелить свое «темное прошлое». Бывший министр отчаянно оправдывается, что якобы «остановил массовое сокращение армии». Однако, как говорится, «рукописи не горят» и согласно статистике, за три года пребывания его в должности министра обороны, армия была сокращена на колоссальные 85 тыс. человек.
В целом, по данным Генпрокуратуры, Анатолия Гриценко продал 200 танков, 14 вертолетов, 8 самолетов, 16 тысяч 564 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. И это только официальная статистика.
Больше всего поражает разбазаривание бывшим министром зенитно-ракетных комплексов С-300. Данные ЗРК являются основой для построения надежной системы ПВО страны. То есть, Гриценко продал систему, которая обеспечивала безопасность воздушного пространства всей Украины. При этом, «сплавил» комплекс в десятки раз дешевле его рыночной стоимости (по 2,5 млн долл.).
Таким образом, благодаря действиям экс-министра Украина в 2014-м не смогла провести широкомасштабную военную операцию по восстановлению территориальной целостности и потеряла Крым. А в дальнейшем государство оказалось не в силах справится с российско-террористическими формированиями на Донбассе. И что самое печальное – украинская армия понесла громадные потери из-за неоснащенности и технической неготовности отражать агрессию.
Но даже сегодняшняя страшная статистика потерь ВСУ не останавливает Гриценко. Недавно он снова призвал сократить украинскую армию, отменив срочную службу. Что движет бывшим министром обороны и чем обоснованы его идеи, пока неизвестно.