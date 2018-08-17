WP: Трамп намерен отозвать доступ к секретной информации у чиновников, связанных с российским расследованием

Президент США Дональд Трамп собирается отозвать допуск к секретной информации у ряда американских официальных лиц, которые либо были связаны с расследованием по "российскому делу", либо критиковали работу главы государства, сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на двух неназванных сотрудников Белого дома.



"Президент Трамп рассказал своим советникам, что намерен отозвать больше допусков к секретным материалам в рамках дальнейших мер, направленных против людей, которые критиковали его или сыграли определенную роль в расследовании предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года", - пишет издание.



По информации газеты, Д.Трамп может уже в скором времени начать предпринимать подобные действия. Эти меры коснутся тех, кто упоминается в специальном списке Белого дома: в нем фигурируют имена бывших руководителей американских разведслужб, которых, как считают в администрации США, возможно, следует лишить доступа к секретным данным.



"По словам представителей Белого дома, которые говорили на условиях анонимности, Трамп намерен действовать против остальных лиц, имена которых в списке тех, кого может затронуть отзыв доступа к секретным материалам, и он может начать действовать скоро", - отмечает издание.



Однако приближенные американского лидера рассказали, что в настоящее время они пытаются принять срочные меры, чтобы этот список был пересмотрен.



Между тем, по словам помощников Д.Трампа, президент считает, что ему удалось занять "сильную и решительную" позицию в ситуации с экс-директором ЦРУ Дж.Бреннаном. Они также рассказали, что каждый раз, когда Д.Трамп видит Дж.Бреннана по телевизору, он выражает глубокое презрение.



Приближенные президента США отметили, что на фоне продолжающегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу" поведение Д.Трампа остается "импульсивным и непредсказуемым".



"Вашингтон пост" напоминает, что за последние полтора года Д.Трамп уволил или угрожал принять соответствующие меры в отношении примерно 10 нынешних и бывших официальных лиц, связанных с расследование о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, которое он не раз называл "охотой на ведьм".



На этой неделе глава государства принял решение отозвать допуск Дж.Бреннана к секретной информации, заявив, что экс-директор ЦРУ "поставил под вопрос свою объективность и репутацию". Д.Трамп также обвинил Дж.Бреннана в том, что тот "выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения".



В заявлении американского лидера говорилось также, что он рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным и других бывших руководителей разведслужб, включая экс-глав ФБР, нацразведки и АНБ: Джеймса Коми, Джеймса Клэппера и Майкла Хэйдена, а также экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейба.



Часть этих людей действительно сыграли роль в расследовании предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Так, Дж.Клэппер и Дж.Бреннан до инаугурации Д.Трампа информировали его о ходе расследования. Дж.Коми и его заместитель Э.Маккейб занимались этой тематикой до ухода со своих постов - уже после избрания нынешнего президента.



Дж.Бреннан назвал решение о лишении его доступа к секретной информации политически мотивированным злоупотреблением властью и способом отомстить за критику в адрес администрации США.

