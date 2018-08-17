Вопрос недопуска украинцев в Израиль обсудят на консульских консультациях в Иерусалиме

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с министром по вопросам охраны окружающей природной среды Израиля, министром по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэвом Элькиным случаи недопуска граждан Украины в Израиль, стороны договорились провести в Иерусалиме консульские консультации.



Как сообщает в пятницу пресс-служба МИД Украины, во время встречи, которая состоялась 16 августа, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.



"С целью решения вопроса о недопуске значительного количества украинских граждан на территорию Израиля в аэропорту "Бен-Гурион" стороны приняли решение в ближайшее время провести в г.Иерусалиме консульские консультации", - сказано в сообщении.



В контексте торгово-экономического сотрудничества была отмечена приоритетность подписания до конца текущего года соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.



Министры также обсудили перспективы ратификации Верховной Радой Украины соглашения между Украиной и Израилем о социальном обеспечении, подписанного 28 сентября 2012 года в Нью-Йорке (США).



П.Климкин также отметил весомый личный вклад в укрепление межгосударственных украинско-израильских отношений посла Израиля в Украине Элиава Белоцерковского, который вскоре завершит свою дипломатическую миссию в Украине.



Как сообщалось, 14 августа президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с З.Элькиным призвал разрешить существующие сложности с допуском на израильскую территорию украинских граждан.

