Смелянский назначен гендиректором "Укрпошты"

Игорь Смелянский, возглавляющий "Укрпошту" с апреля 2016 года, назначен ее генеральным директором. Соответствующий контракт с ним подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян в пятницу, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".



Кабинет министров 4 июля 2018 года согласился с предложением Мининфраструктуры назначить И.Смелянского гендиректором "Укрпошты". Согласно одобренному протокольному решению, Мининфраструктуры в месячный срок обязано было обеспечить заключение контракта с И.Смелянским, предыдущий контракт с которым истек 2 июля.



Однако затем И.Смелянский написал министру инфраструктуры В.Омеляну заявление об отставке и озвучил условия, на которых он готов продолжить руководство госкомпанией после 31 августа этого года. Среди необходимых условий нового контракта – возможность формирования собственной команды, рыночные зарплаты, политическая независимость, возможность реализации "шоковых" реформ, поддержанная правительством стратегия развития компании.



"Укрпошта" в пятницу также сообщила об уходе в отставку с 31 августа первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпошты" Александра Чернявского. Исполнять его обязанности будет нынешний директор департамента экономики Максим Палий, работающий в компании с февраля 2017 года.



Как сообщалось, Кабмин 20 апреля 2016 года по итогам конкурса назначил И.Смелянского, менеджера американского офиса KPMG, главой правления Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта". При реорганизации в ПАО он перешел на должность и.о. гендиректора.



В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпошта". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.

