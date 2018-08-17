Путин и Меркель обсудят реализацию крупных совместных проектов, Украину и Сирию

Реализация крупных российско-германских проектов на фоне выражаемых в их адрес угроз третьих государств, а также ситуация в Украине и Сирии будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 18 августа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



"Это и двусторонние отношения, это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов", - сказал он журналистам в пятницу.



"Это наиболее актуальные темы: конечно же, и Украина, конечно же, Сирия", - продолжил Д.Песков.

