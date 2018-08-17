Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к празднованию 27-й годовщины независимости Украины

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности. Согласно распоряжению правительства №544 от 17 августа, предусмотрено обеспечение проведения ко Дню Государственного флага Украины (23 августа) в Киеве, других населенных пунктах, а также зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

Ко Дню Независимости (24 августа) документом определено проведение парада войск по ул. Крещатик и Майдану Независимости в Киеве, в рамках которого предусмотрен пролет авиации в составе воздушной колонны, а также показ образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины и других воинских формирований на Михайловской площади.

Кроме того, план предусматривает ряд торжественных мероприятий, церемоний возложения цветов, тематических выставок, а также информационно-образовательных, спортивных и патриотически-воспитательных мероприятий, посвященных событиям и персоналиям многовековой истории Украинского государства, государственных символов Украины.

Среди прочего, Министерству культуры поручено обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа молебны за Украину.